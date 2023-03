Leiche gefunden: Polizei tippt auf Vater von Profifußballer

Donaueschingen (dpa/lsw) - Nach monatelanger Suche nach dem Vater des Fußballprofis Kai Brünker ist am Donnerstag eine Leiche gefunden worden. Es deute vieles darauf hin, dass eine am Donnerstag in Donaueschingen im Wasser treibende Person der 61-jährige Gesuchte sei, teilte die Polizei mit. Es seien entsprechende Ausweisdokumente gefunden worden, auch die Kleidung des Mannes passe. Gewissheit soll eine Obduktion am Freitag bringen. Anhaltspunkte für einen gewaltsamen Tod gibt es den Angaben zufolge nicht. Spaziergänger hatten den Leichnam am Donnerstag im Fluss Brigach gefunden.