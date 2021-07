Leiche in Haus gefunden: Über viele Wochen unentdeckt

Adelsheim (dpa/lsw) - In Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ist in einem Haus eine Leiche gefunden worden, die dort offenbar schon über viele Wochen lag. Es wird nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine 84-Jährige handelt, die dort wohnte. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, wurde die Seniorin bereits seit längerem nicht mehr gesehen. Sie galt als vermisst. Zuletzt habe es jedoch Hinweise gegeben, dass die Frau bereits tot und im Haus sei. Bei einer Durchsuchung am Dienstagmorgen wurde eine Leiche gefunden. Ob es sich dabei tatsächlich um die Frau handelt, war noch offen. Ebenso waren die genauen Todesumstände zunächst unklar. Nach erster Einschätzung wird von einem natürlichen Tod ausgegangen.

© dpa-infocom, dpa:210728-99-571752/4