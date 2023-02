Leichtes Plus in der Chemie- und Pharmabranche

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Chemie-, Pharma- und Lackunternehmen in Baden-Württemberg haben ihre Umsätze im vergangenen Jahr um zwei Prozent auf 26,2 Milliarden Euro gesteigert. Das Inlandsgeschäft wuchs um 3,8 Prozent auf 11 Milliarden Euro. Der Gesamtanstieg liegt deutlich unter dem bundesweiten in der Chemie- und Pharmabranche von rund 16 Prozent und jenem im verarbeitenden Gewerbe im Südwesten von 10,9 Prozent, wie die Vereinigung Chemie BW am Dienstag mitteilte.

Der Vorsitzende des Verbandes der Chemischen Industrie Baden-Württemberg, Martin Haag, erklärte das unter anderem mit dem starken Pharmaanteil im Südwesten von 40 Prozent. Dank dieses Segments sei die Branche vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Das Ergebnis seien nun schwächere Steigerungsraten. Grundlage für die Zahlen sind Angaben des Statistischen Landesamts, die allerdings nur einen Teil der Branche berücksichtigen - zum Beispiel nur Unternehmen ab 50 Beschäftigten.