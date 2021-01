Leipzig übernimmt mit 1:0 in Stuttgart Bundesliga-Spitze

Stuttgart (dpa) - RB Leipzig hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Samstagabend 1:0 (0:0) beim VfB Stuttgart und verdrängte damit den FC Bayern von Platz eins. Der Titelverteidiger aus München spielt erst am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) daheim gegen Mainz. Den Siegtreffer für die Leipziger erzielte Dani Olmo in der 67. Minute. Emil Forsberg war in der 23. Minute mit einem zweifelhaften Foulelfmeter an VfB-Torwart Gregor Kobel gescheitert. Die Stuttgarter sind in dieser Bundesliga-Saison daheim weiter sieglos und rutschten auf Platz elf ab.