Leipzig-Coach Nagelsmann lobt Hoeneß: «Herausragende Arbeit»

Leipzig (dpa) - Vor dem Duell mit 1899 Hoffenheim hat RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann seinen Trainerkollegen Sebastian Hoeneß gelobt. «Die Art und Weise ist interessant. Sie haben Grundordnungswechsel innerhalb eines Spiels und sehr gute Ideen auf spezifische Gegner. Das sieht man nicht bei allen Teams. Er leistet herausragende Arbeit», sagte Nagelsmann vor dem Spiel am Mittwoch (20.45/Sky). Dass Hoffenheim in der Liga nur Zwölfter ist, sieht Nagelsmann aktuell nicht als bedeutend an: «Im Verhältnis zur Spielweise haben sie zu wenig Punkte. Sie werden sicher in die Spur kommen und eine gute Saison spielen.»

Leipzig muss in Hoffenheim erneut auf Christopher Nkunku verzichten. Der Franzose laboriert an Sprunggelenksproblemen und wird wohl auch am Samstag gegen den 1. FC Köln fehlen. Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte sieht Nagelsmann unemotional. «Wir werden versuchen, auch das dritte Aufeinandertreffen für uns zu entscheiden und werden Vollgas geben», sagte der Trainer.