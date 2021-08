Leipzig-Trainer Jesse Marsch über VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: «Er ist ein Vorbild»

RB Leipzigs Trainer Jesse Marsch bewundert die Arbeit seines Kollegen Pellegrino Matarazzo beim VfB Stuttgart. «Als Trainer ist er ein Vorbild für mich», sagte Marsch am Mittwoch und damit zwei Tage vor dem direkten Duell der beiden Fußball-Bundesligisten am Freitag.

«Ich habe so viel Respekt für Rino.» Die beiden US-Amerikaner sind während ihrer Studentenzeit in den USA sogar mal als Spieler aufeinander getroffen. «Rino und ich haben in der Uni einmal gegeneinander gespielt. Er war ja auf der Columbia, ich in Princeton. Da haben wir in der Ivy League gegeneinander gespielt», erzählte Marsch.