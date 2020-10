Leipziger Handballer düpieren den Spitzenreiter

Mannheim (dpa/sn) - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim zuvor verlustpunktfreien Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen gewann die Mannschaft von Trainer André Haber nach einer exzellenten Vorstellung am Donnerstagabend erstaunlich souverän mit 28:23 (16:12) und feierte den dritten Sieg im vierten Saisonspiel. Bester Leipziger Werfer war Linksaußen Lukas Binder mit sechs Treffern. Für die Mannheimer kam Uwe Gensheimer auf sieben Tore.

Von Beginn an traten die Gäste entschlossen und mit großem Selbstbewusstsein auf. Mit beeindruckender Effizienz nutzten sie ihre Chancen im Angriff und verhinderten mit aggressiver Abwehrarbeit, dass die favorisierten Rhein-Neckar Löwen in ihren Rhythmus fanden. Zwischenzeitlich erspielten sich die Sachsen in der ersten Hälfte eine Sechs-Tore-Führung. Dieses hohe Niveau konservierten die Leipziger auch im zweiten Durchgang. Sie schraubten ihren Vorsprung rasch auf neun Tore hoch (26:17) und bewirkten damit frühzeitig eine Vorentscheidung.