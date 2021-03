Leipziger Handballer enttäuschen gegen Stuttgart

Leipzig (dpa) - Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben den zweiten Heimsieg in Folge verpasst. Drei Tage nach dem hart erkämpften 26:23 gegen TUSEM Essen unterlag die Mannschaft von Trainer André Haber dem TVB Stuttgart mit 23:25 (10:12). Als bester Werfer der Leipziger zeichnete sich Lucas Krzikalla mit sechs Treffern aus.

Die Gastgeber enttäuschten vor allem im ersten Durchgang. Sie erlaubten sich viele technische Fehler und scheiterten wiederholt an Nationaltorwart Johannes Bitter. Das Spiel blieb auch im zweiten Durchgang hart umkämpft. Stuttgart verteidigte zunächst seinen Vorsprung, ehe die Leipziger vier Minuten vor Schluss durch Lukas Binder zum 21:21 egalisierten. Es war der erste Ausgleich in diesem Spiel seit dem 4:4 in der Anfangsphase. Die Gäste ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und siegten wie bereits im Hinspiel (30:24) verdient.

