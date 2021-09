Leonberg: Riesen-Leinwand zeigt neuen James-Bond-Blockbuster

Leonberg (dpa/lsw) - Den neuen «James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben» mit Daniel Craig in der Titelrolle können Kinofans an diesem Donnerstag auf einer Riesen-Leinwand (15.00 Uhr und 19.30 Uhr) in Leonberg sehen. Und zwar auf der - nach Auskunft der Lochmann Filmtheaterbetriebe - größten Leinwand der Welt, die 23 Meter hoch ist und 38 Meter breit. Die Leinwand bestehe aus Nylon. Dabei komme die IMAX-Laser-Technik zum Einsatz. Geschäftsführer Marius Lochmann verspricht gestochen scharfe Bilder, hohen Kontrast und einen kraftvollen Ton. «Wir werden zeitnah mit der Leinwand ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen», sagte Lochmann. Die meisten Vorstellungen seien bereits ausverkauft.

Wie Lochmann weiter mitteilte, bietet das neue IMAX-Kino - das direkt an den Traumpalast in Leonberg anschließt - rund 600 Gästen Platz. Zusätzlich zur Kinotechnologie gebe es im IMAX-Center auch ein «Betten-Kino», in dem man sich auf Lounge-Liegen in der oberen Etage des Kinos entspannen kann. Hinzu komme ein Bowlingcenter mit 18 futuristischen Bahnen sowie ein italienisches Restaurant mit Dachterrasse. «Das ganze Gebäude hat uns 19 Millionen Euro gekostet», sagte Lochmann.

