Leonhardiritt: Besucher weichen aus und springen über Zaun

Inchenhofen (dpa) - Bei einem Leonhardiritt in Schwaben sind drei Menschen leicht verletzt worden. Zwei Besucher wichen vor scheuenden Pferden aus und sprangen über einen Zaun. Ein 53-Jähriger stürzte außerdem von einem Festwagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aus bisher ungeklärten Gründen scheuten am Nachmittag in Inchenhofen (Landkreis Aichach-Friedberg) zwei Pferde, sodass die Deichsel einer Kutsche brach. Ein Mitfahrer fiel von der Kutsche, die beiden anderen Verletzten waren Besucher des Festes. Die Tiere blieben unverletzt. Ein Leonhardiritt ist ein Umzug mit Pferden und gehört zum Brauchtum in Teilen Bayerns.