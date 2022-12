Lichter zum Chanukka-Fest vor Stuttgarter Schloss entzündet

Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat mit Mitgliedern der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg in Stuttgart Chanukka gefeiert. Mit dem Stuttgarter Ortsrabbiner Yehuda Pushkin entzündete er am Leuchter vor dem Neuen Schloss am Dienstagabend die Lichter.

Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels von Jerusalem vor rund 2200 Jahren. Bei dem achttägigen jüdischen Lichterfest werden nach und nach mehr Lichter angezündet und dabei traditionell Segensworte gesprochen. Die Israelitische Religionsgemeinschaft lädt in den kommenden Tagen noch in weiteren Städten als Zeichen von Toleranz und Religionsfreiheit zur Feier ein; unter anderem in Ulm und Reutlingen.