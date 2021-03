Linden-Museum stellt sich eigener Vergangenheit

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Stuttgarter Linden-Museum, eines der bedeutendsten Völkerkundemuseen in Europa, stellt sich in seiner neuen Ausstellung der umstrittenen eigenen Vergangenheit. Unter dem Titel «Schwieriges Erbe» widmet es sich vor allem den ersten Jahrzehnten seiner Geschichte und den Spuren, die der Kolonialismus auch in Württemberg und den Sammlungen des Hauses hinterlassen hat. Es geht nach Angaben des Museums nicht zuletzt auch um die kolonialen Verbindungen in der Zeit zwischen 1882 und etwa 1940, in der das Museum viele Sammlungen aufgenommen hat.

«Wir werden mit Sicherheit unschöne Seiten des Museums aufdecken, aber es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen», hatte Museumsleiterin Ines de Castro bereits bei der Vorbereitung der «Werkstattausstellung» angekündigt. Sie soll von Dienstag (16. März) an und nach bisheriger Planung bis zum 8. Mai 2022 zu sehen sein.

Einen der Schwerpunkte setzen die Kuratoren auf Karl Graf von Linden (1838-1910), den damaligen Vorsitzenden des Trägervereins und bestimmende Figur des Museums während der Kolonialzeit. Die Ausstellung betrachtet aber auch das kolonialistische Vereinswesen, zu dem der Trägerverein zählt. «Vereine prägten das gesellschaftliche Leben und dienten als Multiplikatoren kolonialer Ideologien», erklärte das Museum am Freitag. Erinnerungen an Ereignisse wie Kolonialtagungen, -ausstellungen und sogenannte Völkerschauen sollen zeigen, wie tief der Kolonialismus auch in Stuttgart verwurzelt gewesen ist.

Das Linden-Museum wurde vom 1882 gegründeten Württembergischen Verein für Handelsgeographie konzipiert und 1911 eingeweiht. Heute beherbergt das Haus mehr als 160 000 Objekte aus allen Erdteilen außerhalb Europas. Bekannt ist es auch für seine fortgeschrittene Provenienzforschung.

