LKA: Nach Corona steht Organisierte Kriminalität bereit

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach anfänglichem Druck durch die Corona-Pandemie hat die Organisierte Kriminalität aus Sicht des baden-württembergischen Landeskriminalamtes schnell alternative kriminelle Wege und Felder gefunden. «Die Täter sind findig, sie sind kreativ. Es geht ihnen nur ums Geld. Und sie haben sich nach einer ersten Phase massiver Störungen durch Kontrollen und Corona-Auflagen gesammelt und neu orientiert», sagte Martin Lang, der Leiter der Inspektion Organisierte Kriminalität (OK) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, am Donnerstag in Stuttgart.

