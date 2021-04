LKW fährt gegen Kran von Großkraftwerk: Fahrer verletzt

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Sattelzug ist durch einen Zaun des Mannheimer Großkraftwerks gefahren und gegen einen Kohle-Kran geprallt. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Wieso der Mann am frühen Montagmorgen die Kontrolle über den Lastwagen verlor und von der Straße abkam, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210412-99-168397/2