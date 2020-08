Horben (dpa/lsw) - Ein Lkw-Fahrer ist auf einer Baustelle in Horben (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kippte der Sattelanhänger des Lkw im unebenen Gelände am Mittwochnachmittag um. Der Fahrer wurde dadurch im Führerhaus eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort an seinen Verletzungen starb.