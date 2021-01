Schopfheim (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Lörrach ist ein Lkw-Fahrer am Montagabend tödlich verletzt worden. Das Fahrzeug des 82 Jahre alten Mannes kam aus bislang unbekannten Gründen von der Bundesstraße 518 nahe Schopfheim ab und krachte in eine Böschung, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Näheres zur Unfallursache war zunächst nicht bekannt.