Lkw stößt mit Auto zusammen: Autofahrer leicht verletzt

Wildberg (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Wildberg (Landkreis Calw) ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Ein Lastwagen war am Mittwochnachmittag im Ortsteil Sulz am Eck in den Wagen des 41-Jährigen gekracht, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge seien zuvor nach Aussagen von Augenzeugen nicht weit genug rechts auf ihrer Spur gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto zuerst gegen ein geparktes Fahrzeug und anschließend gegen eine Hauswand geschleudert.

