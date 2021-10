Lottozentrale sucht weiter nach Millionengewinner

Memmingen/München (dpa/lby) - Knapp zwei Jahre nach der Verlosung wartet ein Lotto-Millionengewinn in Bayern weiter auf den Gewinner. Der Besitzer des «BayernMillionen»-Loses mit der Nummer 0426492, der den Spielschein im Dezember 2019 im Raum Memmingen abgegeben hat, werde immer noch gesucht, teilte Lotto Bayern anlässlich des Starts einer neuen Runde der Lotterie am Dienstag in München mit.

Der Gewinner habe noch bis Ende 2023 Zeit, den Hauptgewinn von einer Million Euro aus der ersten Runde einzustreichen. Danach wandert die Summe in den Topf von neuen Sonderauslosungen - oder der bayerische Finanzminister kann das Geld für gemeinnützige Zwecke verwenden. Die Lottozentrale hatte in der Vergangenheit mit Plakaten nach dem unbekannten Gewinner gesucht - bislang vergeblich.

© dpa-infocom, dpa:211026-99-743826/2