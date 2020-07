Lucha appelliert an Besucher von Badeseen: Regeln einhalten

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Ansturm Tausender Menschen auf die Badeseen am Wochenende appelliert Sozialminister Manne Lucha an die Vernunft der Besucher. «Manche scheinen zu vergessen, dass wir uns noch mitten in der Pandemie befinden», sagte der Grünen-Politiker am Montag auf Anfrage. «Wir sehen diese Entwicklung mit Sorge.» Wer sich mit Hunderten von Menschen auf engem Raum tummele und die Abstandsregeln ignoriere, handele fahrlässig.

Etliche Badeseen waren vor allem am Sonntag völlig überfüllt. Allein am Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) sollen sich nach Schätzungen der Polizei rund 10 000 Besucher aufgehalten haben. «Die Zustände waren bedenklich», sagte ein Sprecher. Zeitweise sei die Zufahrt gesperrt worden. Im Vorfeld hatten der Naherholungszweckverband Breitenauer See und die Gemeinde Obersulm von einem Besuch des Sees abgeraten. «Bleiben Sie an Schönwetterwochenenden wie dem kommenden dem Breitenauer See fern», hieß es zuvor in einem Appell.