Ludwigsburg: Mann bedroht Autofahrer mit Machete

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat in Ludwigsburg einen anderen Autofahrer mit einer Machete bedroht. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Sie ging zunächst davon aus, dass die Fahrweise des 23-jährigen Geschädigten den rund 20-jährigen Mann provoziert haben könnte. Der Mann hatte sich den Angaben zufolge am Freitag mit einer etwa 50 bis 60 Zentimeter langen Machete an die geschlossene Beifahrertür des anderen Mannes gestellt und auf ihn eingeredet. Um der Situation zu entkommen, setzte der 23-Jährige mit seinem Auto zurück und fuhr davon. Die Polizei bittet um Hinweise.