Ludwigsburger Basketballer künftig ohne Barry Brown Jr.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg setzt in der kommenden Saison nicht mehr auf Barry Brown Jr. Mit dem 24 Jahre alten Guard aus den USA habe sich der Verein auf eine Trennung verständigt, teilte der Playoff-Halbfinalist der zurückliegenden Spielzeit am Dienstag mit. Brown Jr. war im Sommer 2020 von den Iowa Wolves aus der NBA G-League in den USA nach Ludwigsburg gekommen. Wohin er nun wechselt, teilten die MHP Riesen nicht mit.

