Ludwigsburger Basketballer: Leistungsträger-Einsatz offen

München (dpa) - Außenseiter MHP Riesen Ludwigsburg will erst kurzfristig vor dem Finale gegen Alba Berlin über den Einsatz seiner angeschlagenen Leistungsträger entscheiden. «Alle Spieler, die jeden zweiten Tag gespielt haben, haben Schmerzen», sagte Trainer John Patrick vor dem ersten Endspiel am Freitagabend. «Die Frage ist, ob es zu viel ist, oder nicht.»

Im zweiten Halbfinale gegen ratiopharm Ulm hatte sich Center Jonas Wohlfarth-Bottermann früh am Knie verletzt und danach aussetzen müssen. Hans Brase ist ebenfalls angeschlagen. Auch der Einsatz des bislang überragenden Aufbauspielers Marcos Knight ist laut Patrick eine «Game-Time-Decision» (Entscheidung am Spieltag). Der US-Profi war in der Partie am Dienstag umgeknickt, er konnte aber aufs Parkett zurückkehren.