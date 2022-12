Ludwigsburger Basketballer Prentiss Hubb am Fuß operiert

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die MHP Riesen Ludwigsburg müssen voraussichtlich mehrere Wochen auf Guard Prentiss Hubb verzichten. Der 23-Jährige sei aufgrund einer Bänderverletzung am Fuß in Stuttgart operiert worden, teilte der Basketball-Bundesligist am Freitag mit. Der Amerikaner hatte sich die Verletzung bereits beim Heimsieg am 10. Dezember gegen Göttingen zugezogen. Als er am vergangenen Dienstag beim Champions-League-Erfolg bei den Bakken Bears in Dänemark spielte, habe sich die Verletzung des Amerikaners verschlimmert.