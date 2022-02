Ludwigsburger Basketballer verlieren in Holon

Holon (dpa) - Der Erfolgslauf der MHP Riesen Ludwigsburg ist gestoppt. Der Basketball-Bundesligist verlor am Mittwoch in der Basketball Champions League mit 51:69 (21:22) beim israelischen Club Hapoel Holon und kassierte nach wettbewerbsübergreifend fünf Siegen in Serie wieder eine Niederlage. Im zweiten Spiel ihrer Zwischenrundengruppe verloren die Ludwigsburger das erste Mal.

Beide Teams fanden zunächst keinen Rhythmus. Nach dem ersten Viertel hatten die Ludwigsburger erst 13 Punkte erzielt und nur einen ihrer sieben Dreier versenkt, sie lagen aber dennoch knapp vorne. Im zweiten Spielabschnitt blieben die Gäste sechseinhalb Minuten lang ohne Punkte und gingen mit einem 21:22-Rückstand in die Kabine.

Nach der Pause schulterte Ethan Happ die Ludwigsburger, doch auf der Gegenseite drehte Tyrus McGee auf. Holons Neuzugang traf allein im dritten Viertel vier Dreier. Mitte des Schlussabschnitts kassierten die Gäste einen 2:14-Lauf und lagen das erste Mal zweistellig im Rückstand. Am Ende ging das vierte Viertel deutlich mit 27:12 an Holon.

Die Ludwigsburger präsentierten sich offensiv zu harmlos und trafen nur 27 Prozent ihre Würfe aus dem Feld. Justin Simon führte die Schwaben mit 17 Punkten an.

