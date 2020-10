Ludwigsburger Basketballer verpflichten zwei US-Guards

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben zwei amerikanische Guards verpflichtet. Jordan Hulls und Andrew Warren erhielten jeweils Verträge für die kommende Saison, wie der Basketball-Bundesligist am Montag mitteilte. Der 30 Jahre alte Hulls spielte zuvor zwei Jahre in Bremerhaven und und zwei Jahre in Würzburg. Der drei Jahre ältere Warren war zuletzt Kapitän von MBC Weißenfels. In die neue Saison starten die Ludwigsburger am Sonntag mit einem Pokalspiel gegen Hulls Ex-Verein Würzburg.