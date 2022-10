Ludwigsburgs Basketballer erneut erfolgreich

Jerusalem (dpa/lsw) - Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben auch ihr zweites Spiel in der Gruppenphase der Champions League gewonnen. Das Team von Trainer Joshua King siegte am Mittwochabend in der Gruppe E mit 80:71 (34:27) bei Hapoel Jerusalem und liegt an der Tabellenspitze.

Bei Ludwigsburg erzielten Jhonathan Dunn, Prentiss Hubb und Yorman Polas jeweils 14 Punkte. Die Gäste setzten sich im dritten Viertel vorentscheidend auf 22 Zähler Vorsprung ab und gerieten auch im Schlussabschnitt nicht mehr in Gefahr.

Die nächste Partie im internationalen Wettbewerb absolviert Ludwigsburg am 2. November bei Darussafaka Istanbul.