Luxusautos mit falschen Papieren verkauft: Festnahme

Neuenburg am Rhein (dpa/lsw) - Ein 31-Jähriger soll in Deutschland Luxusautos geleast haben, um sie dann mit gefälschten Papieren an gutgläubige Kunden verkaufen zu können. Der mit Haftbefehl gesuchte aserbaidschanische Staatsbürger wurde bei der Einreise aus Frankreich von Bundespolizisten nach einer Kontrolle bei Neuenburg am Rhein festgenommen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Gegen den nicht in Deutschland wohnenden Mann war bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Unterschlagung eingeleitet worden. Nach seiner Festnahme am Dienstag kam der 31-Jährige in Untersuchungshaft.