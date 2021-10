Mädchen von Gabelstapler angefahren und schwer verletzt

Mühlacker (dpa/lsw) - Ein achtjähriges Mädchen ist in Mühlacker (Enzkreis) von einem Gabelstapler angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind war am Samstagvormittag mit seinem Vater auf einem Firmengelände unterwegs, als der Unfall passierte, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr befreite das Mädchen, Rettungskräfte brachten es mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die Achtjährige erlitt schwere Beinverletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, war noch unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

