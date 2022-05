Mädchen von Unbekanntem angegriffen und verletzt

Lenningen (dpa/lsw) - In Lenningen ist ein Kind von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Das Mädchen habe keine schweren Verletzungen erlitten und sei am Mittwochnachmittag vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Der nach ersten Erkenntnissen jugendliche Angreifer wurde trotz Fahndung mit Streifenwagen und Polizeihubschrauber nicht gefunden, wie es hieß. Das Alter des Kindes wollte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht mitteilen.

Das Mädchen war den Angaben zufolge mit dem Fahrrad auf einem Radweg in der Gemeinde im Landkreis Esslingen unterwegs, als es von dem Unbekannten angegriffen wurde. Der Mann flüchtete demnach mit seinem Fahrrad. Die Hintergründe des Angriffs waren zunächst unklar.

Kurz vor der Tat habe ein Mann dem Mädchen noch beim Aufziehen ihrer Fahrradkette geholfen. Die Polizei bittet den noch unbekannten Helfer ebenso wie andere Zeugen um Hinweise zum Täter.