Mädchen wird von Bus erfasst und verletzt

Freiburg im Breisgau (dpa/lsw) - Ein Mädchen ist in Freiburg mit seinem Fahrrad von einem Bus erfasst und dabei verletzt worden. Die 11-Jährige lag unter dem Bus und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie Polizei und Feuerwehr am Mittwoch mitteilten. Wie es zu dem Unfall am Morgen kam, ist noch unklar. Ebenso konnte die Polizei noch keine Angaben zur Schwere der Verletzungen des Mädchens machen. Die 11-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

