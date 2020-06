Männer laufen über Landebahn und behindern Kleinflugzeuge

Leutkirch (dpa/lsw) - Vier junge Männer sind über die Landebahn eines Flugplatzes in Leutkirch (Kreis Ravensburg) spaziert und haben dabei drei Flugzeuge am Landen gehindert. Die Männer, alle um die 18 Jahre alt, gelangten am Sonntag von einer angrenzenden Wiese auf das Gelände, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Umzäunt sei der kleine Flugplatz nicht. Drei Kleinmaschinen, die sich im Anflug befunden hatten, mussten demnach wegen der Gruppe ihr Landemanöver abbrechen.

Bei der Polizeikontrolle gaben die vier an, keine Schilder gesehen zu haben, die ihnen das Betreten des Flugplatzes verboten hätten. Alle vier müssen nun mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr rechnen.