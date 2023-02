Männer sollen serienweise mit Falschgeld bezahlt haben

Krautheim (dpa/lsw) - Weil sie sich Falschgeld besorgt und im Hohenlohekreis in Umlauf gebracht haben sollen, sind zwei junge Männer in Untersuchungshaft gekommen. Die beiden 22-Jährigen seien Mitte Februar im Hohenlohekreis und im Kreis Calw festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Männer sollen im Sommer 2022 in Einkaufsmärkten und Restaurants serienweise gefälschte 20- und 50-Euro Scheine in Umlauf gebracht haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge bezahlten sie knapp 40 Mal mit Falschgeld.