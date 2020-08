Mögliche Infektionen: Südbadischer Verband setzt Spiel ab

Durbach (dpa/lsw) - Wegen möglicher Corona-Infektionen mehrerer Spieler hat der Südbadische Fußballverband (SBFV) das Pokalspiel zwischen dem SC Durbachtal und dem SV Linx vorsorglich abgesetzt. Zwei Spieler des SV Linx hatten am vergangenen Wochenende Kontakt mit einer positiv getesteten Person, anschließend waren sie in einer Fahrgemeinschaft mit zwei weiteren Spielern unterwegs, wie der SBFV am Freitag mitteilte. Die vier Spieler wurden bereits aus dem Trainingsbetrieb genommen und sollten an diesem Freitag getestet werden.

Die Erstrunden-Partie hätte am Samstag ausgetragen werden sollen. Als möglichen Nachholtermin nannte der SBFV den 12. August - sofern die Testergebnisse negativ ausfallen.