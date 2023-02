Mühlacker (dpa/lsw) - Etwa zwei Dutzend Menschen sind durch Reizgas an einer Schule in Mühlacker (Enzkreis) verletzt worden. Sie klagten nach dem Vorfall am Donnerstag über Atembeschwerden, wie ein Polizeisprecher sagte. Feuerwehr, Polizei und Sanitäter rückten mit einem Großaufgebot an. Woher das Reizgas kam, war zunächst unklar.