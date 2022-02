«Müssen in allen Bereichen besser werden»: TVB unter Druck

Stuttgart (dpa/lsw) - Geschäftsführer Jürgen Schweikardt nimmt nach der Europameisterschaftspause die Spieler und das Trainerteam des abstiegsbedrohten Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart in die Pflicht. «Wir müssen in allen Bereichen besser werden», sagte er am Dienstag den «Stuttgarter Nachrichten». «Wir brauchen eine Steigerung im Tor und in der Abwehr. Außerdem müssen wir im Angriff die Fehlerquote reduzieren und auch die Wurfquote verbessern. Wenn wir da jeweils nur ein wenig draufpacken, dann wird in Summe so viel mehr Leistung herauskommen, dass wir genügend Siege einfahren.»

Die Schwaben liegen als Tabellen-16. nur dank des besseren Torverhältnisses einen Rang vor der Abstiegszone. Im ersten Spiel nach der EM trifft Stuttgart an diesem Donnerstag daheim auf den THW Kiel (19.05 Uhr/Sky). In der Partie gegen den Meister sei man aber «krasser Außenseiter», sagte Schweikardt.

