Main-Tauber-Kreis: 14-Jähriger nach brutalem Angriff auf Seniorin in U-Haft

Bad Mergentheim (dpa) - Nach dem brutalen Angriff auf eine Seniorin in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) sitzt der 14-jährige Verdächtige in Untersuchungshaft. Dem Jugendlichen wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Der 14-Jährige war am Montag auf die Radfahrerin hinzugerannt und hatte sie vom Fahrrad gestoßen. Dabei zog sich die 78-Jährige schwere Kopfverletzungen zu, an denen sie in der Nacht auf Mittwoch im Krankenhaus starb.