Main-Tauber-Kreis: Rathaus in Niederstetten mit Hakenkreuzen besprüht

Niederstetten (dpa/lsw) - Sieben neongelbe Hakenkreuze sind auf die Fassade des Rathauses in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) gesprüht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden bei der Tat am Samstagmorgen außerdem eine Steinmauer neben dem Rathaus sowie ein ehemaliges Polizeiwappen und der Schriftzug «Rathaus» am Eingang des Gebäudes besprüht. Tatverdächtig ist den Angaben zufolge ein 31-Jähriger, der sich nach der Tat in einer nah gelegenen Bäckerei aufgehalten hat. Wie die Ermittler mitteilten, befanden sich Farbflecken am Pullover und an den Händen des Mannes.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Polizei derzeit nicht bekannt. Die Graffitis konnten noch am Samstag durch den Bauhof entfernt werden. Der 31-Jährige befindet sich auf freiem Fuß.