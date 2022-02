Mainz und Hoffenheim mit jeweils zwei Änderungen in Startelf

Mainz (dpa) - Mit jeweils zwei Änderungen in der Startelf gehen der FSV Mainz 05 und die TSG 1899 Hoffenheim in das Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Mainz-Trainer Bo Svensson beorderte Innenverteidiger Alexander Hack und Mittelfeldspieler Jean-Paul Boetius für Jeremiah St. Juste und Jae-Sung Lee in die Anfangsformation. Sein Hoffenheimer Kollege Sebastian Hoeneß setzt in der Abwehr auf Stefan Posch anstelle von Christopher Richards und in der Offensive auf Georginio Rutter statt Christoph Baumgartner.

