Lörrach (dpa/lsw) - Ein Unbekannter soll eine Bank in Lörrach überfallen haben. Polizeiangaben zufolge drohte der Mann am Dienstag mit einer Pistole und forderte Bargeld. Danach entkam er mit seiner Beute in zunächst unbekannter Höhe, wie es hieß. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Details waren zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:211019-99-652161/2