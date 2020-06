Mann bei Auseinandersetzung getötet: Verdächtiger in Haft

Bühl (dpa/lsw) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Männer in einer Wohnung in Bühl (Kreis Rastatt) ist ein 65-Jähriger ums Leben gekommen. Beamte nahmen einen 37 Jahre alten Verdächtigen fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls am Vortag und der Tatablauf waren zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich die beiden wahrscheinlich gestritten, wie ein Polizeisprecher sagte. Der mutmaßliche Täter und das Opfer wohnten beide in der von mehreren Männern gemeinsam genutzten Wohnung. Der Tote wird in der Rechtsmedizin untersucht.