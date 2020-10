Mann bei bewaffneter Schlägerei lebensgefährlich verletzt

Pforzheim (dpa/lsw) - Fünf Männer sollen bei einer Schlägerei in Pforzheim einen 22-Jährigen mit Waffen lebensgefährlich verletzt haben und geflüchtet sein. Bei der nächtlichen Auseinandersetzung wurde auch ein 23 Jahre alter Mann schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzen nach dem Angriff in ein Krankenhaus. Laut der Polizei besteht mittlerweile keine Lebensgefahr mehr. Den Ermittlern zufolge soll die Tat im Zusammenhang mit einer kurz vorher stattgefundenen Schlägerei in einem Imbiss stehen. Womit die Schläger bewaffnet waren, teilte die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht mit.