Mann bei Streit in Gaststätte mit Messer verletzt

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 23-Jähriger ist in einer Mannheimer Gaststätte lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen in dem Lokal, bei der der Mann verletzt worden war. Er wurde in eine Klinik gebracht und notoperiert.

Die Täter waren nach dem Vorfall gemeinsam geflüchtet. Die umgehend eingeleitete Fahndung seitens der Polizei verlief erfolglos - nun suchen die Ermittler nach Zeugen.