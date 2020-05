Mann bei Unfall auf B290 lebensgefährlich verletzt

Ellwangen (dpa/lbw) - Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 290 bei Ellwangen (Ostalbkreis) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er war gegen 1.30 Uhr mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Einzelheiten zur Ursache waren bisher nicht bekannt. Die B290 blieb bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.