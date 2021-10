Mann beim Einschleusen von drei Mädchen ertappt

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Beim Einschleusen von drei Mädchen aus Afrika ist ein 27 Jahre alter Mann in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) von der Polizei erwischt worden. Eine Streife der Bundeszollverwaltung entdeckte die drei 16-Jährigen aus Eritrea im Auto des ebenfalls aus dem afrikanischen Land stammenden Fahrers, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Mädchen hätten keine Ausweise vorlegen können und ausgesagt, sie seien auf der Durchreise in die Niederlande gewesen, um dort Verwandte zu besuchen. Gegen den polizeibekannten und in Luxemburg wohnenden 27-Jährigen wird als mutmaßlicher Schleuser ermittelt. Die Mädchen wurden angezeigt und dem Jugendamt übergeben. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag.

