Mann bremst bewusstlosen Autofahrer mit eigenem Wagen aus

Weißenhorn (dpa) - Ein 45-Jähriger hat in Schwaben einen bewusstlosen Autofahrer mit seinem eigenen Wagen ausgebremst und gestoppt. Der Mann habe bei Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) gemerkt, dass das Auto vor ihm immer langsamer wurde und in den Gegenverkehr geriet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als der Wagen am Montag nur noch mit etwa 20 bis 30 Kilometer pro Stunde unterwegs war, habe der Mann beim Überholen gesehen, dass der Fahrer bewusstlos war.

Um den 22-Jährigen zu stoppen, fuhr der Mann vor den Wagen und bremste ihn mit seinem eigenen Auto aus. Der 22 Jahre alte Fahrer hatte zuvor offenbar einen Krampfanfall erlitten. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Zu seinem Gesundheitszustand konnte ein Polizeisprecher am Dienstag zunächst nichts sagen.