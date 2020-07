Mann droht mit Beschädigung von Gasleitung in zwei Häusern

Ulm (dpa/lsw) - Weil er gedroht hatte, die Gasleitungen in zwei Häusern in Ulm zu beschädigen, ist ein 37-jähriger Mann festgenommen und anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann die Drohung im Internet geäußert - gegenüber einem Mieter des Mehrfamilienhauses, in dem er zuvor auch gelebt hatte. Bei dem anderen Gebäude handelte es sich um die Arbeitsstelle des Mannes. Der Vermieter des Hauses alarmierte am Montagvormittag die Polizei, nachdem er von den Drohungen erfahren hatte. Am Nachmittag hatten die Beamten den Mann ausfindig gemacht. Der Energieversorger hatte vorsorglich die Gasleitung zu den Gebäuden abgestellt.