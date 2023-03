Mann durch Messer schwer verletzt: Verdächtiger in U-Haft

Lindau (dpa/lby) - Nach einem Messerangriff am Bodensee auf einen 19-Jährigen sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Dem 21-Jährigen werde versuchter Totschlag vorgeworfen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 19-Jährige wurde bei dem Angriff am Wochenende in Lindau lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sich sein Zustand später stabilisierte.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren zwei Gruppen von je drei bis vier jungen Männern zunächst in einem Club aneinandergeraten. Später trafen sie sich im Freien erneut. Dort eskalierte die Situation nach Polizeiangaben, und die Männer schlugen einander mit Fäusten. Schließlich soll der mutmaßliche Täter ein Messer gezückt und mehrmals auf den 19-Jährigen eingestochen haben. Der verdächtige 21-Jährige und seine Begleiter flohen, konnten aber später von der Polizei ausfindig gemacht werden.