Mann erliegt Brandverletzungen

Mannheim (dpa/lsw) - Gut eine Woche nach einem Brand in seiner Wohnung ist ein Mannheimer an den lebensgefährlichen Verletzungen gestorben, die er sich bei dem Vorfall zugezogen hatte. Die Polizei geht nach Angaben vom Donnerstag von einem Unfall aus. Was genau passiert war, werde noch ermittelt, sagte eine Sprecherin.

Die Feuerwehr hatte den 55-Jährigen vergangene Woche in der Nacht zum Mittwoch aus der verrauchten Wohnung gerettet. Er kam in ein Krankenhaus, wo er an diesem Donnerstag seinen Verletzungen erlag. Andere Bewohner des Mehrfamilienhauses waren unversehrt geblieben.