Mann fährt mit Transporter gegen Baum und stirbt

Riedlingen (dpa/lsw) - Ein Mann ist am Samstag in Riedlingen (Kreis Biberach) mit seinem Transporter gegen einen Baum gefahren und einen Tag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 47-Jährige mit seinem Wagen ein anderes Fahrzeug überholt und beim Einscheren die Kontrolle verloren. Er kam nach rechts von der Straße ab und prallte mit seinem Transporter gegen einen Baum und entwurzelte diesen. Feuerwehrleute befreiten den Mann, der in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er am Sonntag verstarb.