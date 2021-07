Mann fällt nach Biergartenbesuch in den Neckar

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Betrunkener ist in Heilbronn in den Neckar gefallen. Er verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge hatte der 30-Jährige nach einem Biergartenbesuch wohl seine Notdurft verrichten wollen und war in den Fluss gestürzt. Ein 25-Jähriger wollte ihm am Montagabend helfen und sprang hinterher. Er verletzte sich ebenfalls leicht. Die Feuerwehr holte beide Männer mit einem Schlauchboot aus dem Wasser.

